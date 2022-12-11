بالصور.. فرحة ليبية ومغربية في طرابلس بإنجاز «أسود الأطلس»

طرابلس - بوابة الوسط

سادت أجواء الفرحة العاصمة طرابلس، مساء أمس السبت، عقب صعود المنتخب المغربي (أسود الأطلس) للدور قبل النهائي ببطولة كأس العام في قطر 2022.

ورصدت الصفحة الرسمية لمديرية أمن طرابلس، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مظاهر فرحة الجماهير الليبية والجالية المغربية، بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة وسط تأمين مديرية أمن طرابلس رفقة باقي الأجهزة الأمنية.

وتأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي المونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي يصعد إلى هذا الدور، ويتجاوز إنجاز 1986، حينما استطاع المنتخب الوصول للدور ربع النهائي، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي للبطولة.

المغرب.. أفضل رقم في تاريخ المونديال

وسجل يوسف النصيري الهدف المغربي برأسية متقنة بعد أن ارتقى قبل الدفاع والحارس البرتغالي، ويسكنها الشباك ببراعة كبيرة، ليستمر المنتخب المغربي في كتابة التاريخ، خلال مشواره بهذا المونديال القطري، فيما سجل المنتخب المغربي أفضل رقم في تاريخ كأس العالم حتى الآن، إذ لم تستقبل شباك المغرب سوى هدف وحيد، بنيران صديقة، ليكون أقوى دفاع خلال المونديال على مر العصور.

ولم يسبق أن نجح أي منتخب أفريقي أو عربي في تجاوز ربع النهائي، فقد فشلت منتخبات الكاميرون العام 1990 والسنغال العام 2002 وغانا العام 2010 في الوصول إلى المربع الذهبي لأرقى بطولات كرة القدم، وعلّق الناشط الذي يكتب عن كرة القدم على «تويتر» تحت اسم ويلوو «للمرة الثانية في أربعة أيام، يكتب المغرب أفضل صفحة في تاريخه، وهذه المرة هي أيضًا أكبر صفحات القارة الأفريقية، لم تعد بطولة... إنها ملحمة».

ويستمر حلم «أسود الأطلس» لكن أيضًا حلم جميع المغاربة، إذ تورد مجلة «تيل كيل» المغربية الأسبوعية في افتتاحيتها «يبدو أن كرة القدم قد تجاوزت حدود الرياضة»، بالفعل، فقد باتت ملحمة «أسود الأطلسي» قصة شعب كامل يحب «اللعبة الجميلة».

أجواء فرحة ليبية ومغاربية في العاصمة طرابلس بصعود المنتخب المغربي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم في قطر، 10 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أجواء فرحة ليبية ومغاربية في العاصمة طرابلس بصعود المنتخب المغربي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم في قطر، 10 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أجواء فرحة ليبية ومغاربية في العاصمة طرابلس بصعود المنتخب المغربي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم في قطر، 10 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

عناصر أمن ليبيون خلال عمليات تأمين بالعاصمة طرابلس لاحتفالات صعود المنتخب المغربي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم في قطر، 10 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أجواء فرحة ليبية ومغاربية في العاصمة طرابلس بصعود المنتخب المغربي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم في قطر، 10 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

أجواء فرحة ليبية ومغاربية في العاصمة طرابلس بصعود المنتخب المغربي للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم في قطر، 10 ديسمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)