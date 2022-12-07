شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأخضر والصقور ضمن مؤجلات «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» عبر تقنية (HD) اليوم الأربعاء مباراة الأخضر والصقور والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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ويتجدد الموعد على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء الذي يستقبل المباراة المؤجلة وتقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتجمع الأخضر رابع المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط مع ضيفه الصقور ثامن المجموعة بـ5 نقاط.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7