شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الأخضر والصقور ضمن مؤجلات «دورينا»

تبث قناة الوسط «WTV» عبر تقنية (HD) اليوم الأربعاء مباراة الأخضر والصقور والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».
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ويتجدد الموعد على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء الذي يستقبل المباراة المؤجلة وتقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتجمع الأخضر رابع المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط مع ضيفه الصقور ثامن المجموعة بـ5 نقاط.
تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
ضمت قائمة الأخضر
مفتاح الكوري ووجدي سعيد وبهاء السلامي وعبدالله اجديدو وأنس الورفلي وأيديم إيسيان وخالد الصروخ ومحمد الكيستا وسالم المسلاتي وعامر التاورغي وأري بابل.
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