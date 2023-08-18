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كيكة الجزر بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 12:10 مساء
كيكة الجزر بالكريمة
كيكة الجزر بالكريمة. (أرشيفية: الإنترنت)
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كيكة الجزر تتميز بأنها لذيذة ومغذية، تعرفي إلى طريقة تحضيرها مع إضافة المكسرات والكريمة في خطوات سهلة وسريعة وأعديها لأسرتك للاستمتاع بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
- 4 بيضات.
- كوب وربع زيت نباتي.
- كوبان سكر أبيض.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوبا دقيق.
- ملعقتان صغيرتان بيكنغ صودا.
- ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتان صغيرتان قرفة.
- 3 أكواب جزر مبشور.
- كوب عين جمل مجروش.

لعمل الكريمة
- 1/2 كوب زبد ناعم.
- 230 غراما جبنة كيري أو فيلادلفيا.
- 4 أكواب سكر بودرة.
- رشة فانيليا.
- كوب عين جمل.

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية وتدهن صينية فرن بالسمنة أو الزيت وترش بالدقيق.
- في وعاء عميق، يضرب البيض والكيري والفانيليا جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- يضاف الدقيق والبيكنغ صودا والبيكنغ باودر والملح والقرفة ويخلط العجين جيدًا ثم يضاف الجزر والعين جمل المجروش ويقلب العجين.

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- يصب العجين في الصينية ويترك في الفرن السابق تسخينة 40-50 دقيقة.
- تترك لتبرد 10 دقائق ثم تقلب على صينية مسطحة.
- لعمل الكريمة: يخلط الزبد مع الجبنة والسكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسًا وكريميًا.
- تقسم الكيكة من المنتصف وتدهن طبقة من الكريمة على السطح الداخلي للكيكة وتعاد ثم تدهن سطحها بالكريمة ويرش عين الجمل على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

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