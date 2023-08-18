كيكة الجزر بالكريمة...

كيكة الجزر تتميز بأنها لذيذة ومغذية، تعرفي إلى طريقة تحضيرها مع إضافة المكسرات والكريمة في خطوات سهلة وسريعة وأعديها لأسرتك للاستمتاع بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».
المكونات
- 4 بيضات.
- كوب وربع زيت نباتي.
- كوبان سكر أبيض.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوبا دقيق.
- ملعقتان صغيرتان بيكنغ صودا.
- ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتان صغيرتان قرفة.
- 3 أكواب جزر مبشور.
- كوب عين جمل مجروش.
لعمل الكريمة
- 1/2 كوب زبد ناعم.
- 230 غراما جبنة كيري أو فيلادلفيا.
- 4 أكواب سكر بودرة.
- رشة فانيليا.
- كوب عين جمل.
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية وتدهن صينية فرن بالسمنة أو الزيت وترش بالدقيق.
- في وعاء عميق، يضرب البيض والكيري والفانيليا جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- يضاف الدقيق والبيكنغ صودا والبيكنغ باودر والملح والقرفة ويخلط العجين جيدًا ثم يضاف الجزر والعين جمل المجروش ويقلب العجين.
- كيك العسل والمكسرات
- كيك الموز بالشوفان
- كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
- يصب العجين في الصينية ويترك في الفرن السابق تسخينة 40-50 دقيقة.
- تترك لتبرد 10 دقائق ثم تقلب على صينية مسطحة.
- لعمل الكريمة: يخلط الزبد مع الجبنة والسكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسًا وكريميًا.
- تقسم الكيكة من المنتصف وتدهن طبقة من الكريمة على السطح الداخلي للكيكة وتعاد ثم تدهن سطحها بالكريمة ويرش عين الجمل على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات