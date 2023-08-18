كيكة الجزر بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة الجزر تتميز بأنها لذيذة ومغذية، تعرفي إلى طريقة تحضيرها مع إضافة المكسرات والكريمة في خطوات سهلة وسريعة وأعديها لأسرتك للاستمتاع بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

- 4 بيضات.

- كوب وربع زيت نباتي.

- كوبان سكر أبيض.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- كوبا دقيق.

- ملعقتان صغيرتان بيكنغ صودا.

- ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقتان صغيرتان قرفة.

- 3 أكواب جزر مبشور.

- كوب عين جمل مجروش.

لعمل الكريمة

- 1/2 كوب زبد ناعم.

- 230 غراما جبنة كيري أو فيلادلفيا.

- 4 أكواب سكر بودرة.

- رشة فانيليا.

- كوب عين جمل.

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية وتدهن صينية فرن بالسمنة أو الزيت وترش بالدقيق.

- في وعاء عميق، يضرب البيض والكيري والفانيليا جيدًا بالمضرب الكهربائي.

- يضاف الدقيق والبيكنغ صودا والبيكنغ باودر والملح والقرفة ويخلط العجين جيدًا ثم يضاف الجزر والعين جمل المجروش ويقلب العجين.

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- يصب العجين في الصينية ويترك في الفرن السابق تسخينة 40-50 دقيقة.

- تترك لتبرد 10 دقائق ثم تقلب على صينية مسطحة.

- لعمل الكريمة: يخلط الزبد مع الجبنة والسكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسًا وكريميًا.

- تقسم الكيكة من المنتصف وتدهن طبقة من الكريمة على السطح الداخلي للكيكة وتعاد ثم تدهن سطحها بالكريمة ويرش عين الجمل على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.