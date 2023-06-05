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خبز خالٍ من الغلوتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 10:36 صباحا
خبز خالٍ من الغلوتين
لمرضى حساسية الغلوتين نقدم إليكم طريقة تحضير خبز خالٍ من الغلوتين من خلال وصفة مميزة (الإنترنت)
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لمرضى حساسية الغلوتين نقدم إليكم طريقة تحضير خبز خالٍ من الغلوتين وهي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وبسيطة من عجينة الأرز والبطاطا السائلة في مقلاة على شكل أقراص دائرية تشبه خبز التورتيلا لذيذة وشهية جدا تعلموها معنا، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
المكونات
كوب أرز مصري مغسول ومنقوع
حبة بطاطا مسلوقة مقطعة
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة زيت نباتي

طريقة التحضير
- نضع الأرز مع كوب من الماء والبطاطا والملح في الخلاط الكهربائي ونطحن جيدا حتى نحصل على قوام سائل قليلا، ثم ندهن مقلاة غير قابلة للالتصاق بالزيت ونرفعها على نار متوسطة ونسكب مقدار مغرفة في المقلاة ونوزعها على كامل المقلاة وننتظر لمدة دقيقة حتى تأخذ لونا خفيفا من الأسفل وتنشف من الأعلى، ثم نقلبها على الوجه الآخر حتى يأخذ لونا.
- ثم نضعها في فوطة نظيفة ونعيد الكرة حتى انتهاء كامل الكمية، نصف الخبز المحضر فوق بعض ونغطيه بالفوطة حتى يظل طريا ويقدم.

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