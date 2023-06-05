خبز خالٍ من الغلوتين

القاهرة - بوابة الوسط

لمرضى حساسية الغلوتين نقدم إليكم طريقة تحضير خبز خالٍ من الغلوتين وهي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وبسيطة من عجينة الأرز والبطاطا السائلة في مقلاة على شكل أقراص دائرية تشبه خبز التورتيلا لذيذة وشهية جدا تعلموها معنا، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي

المكونات

كوب أرز مصري مغسول ومنقوع

حبة بطاطا مسلوقة مقطعة

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة زيت نباتي