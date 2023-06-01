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بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 11:38 صباحا
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
يعد البوريك واحدًا من أشهى المعجنات الليبية (الإنترنت)
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يعد البوريك واحدًا من أشهى المعجنات الليبية، إذ يحبه الأطفال والكبار، وهو وجبة غذائية متكاملة لاحتوائه على البروتينات والنشويات في آن واحد. إليك اليوم طريقة تحضير البوريك بالجبنة والبصل، لإعداده على مائدتك والاستمتاع بمذاقه الشهي مع أسرتك، وذلك وفق الشيف جومانة عقاد.

المقادير:
2 1/2 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 كوب زيت
177 مل ماء
1/2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 صفار بيضة
1/4 كوب سمسم

للحشوة:
زبد
بيضتان
ملعقتان كبيرتان دقيق
1/2 كوب حليب السائل
340 غرام جبنة بيضاء، الجبنة البيضاء المبشورة مثل الموزيريلا، العكاوي، أو النابلسي
1 بصلة كبيرة

- 3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
- حضري طاجين الحوت
- فطائر الزعتر والجبن

طريقة التحضير:
يوضع الدقيق والبيكينغ باودر والملح في وعاء خلاط. يضاف الزيت ويخلط لعدة ثوان. تخمر الخميرة في كوب صغير من الماء الدافئة حتى تصدر الفقاعات. تضاف الخميرة والماء ويخلط المزيج حتى يتكون العجين.

- تعجن لثوان على مسطح حتى تلين وتغطى بمنشفة مبلولة ويترك العجين لينتفخ في مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر.
- يسخن بعض من زيت الزيتون في مقلاة أو خليط من الزيت والزبد. يضاف البصل المقطع ويحرك كل بضعة دقائق على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبيًا.
- يضاف الدقيق ويحرك المزيج، ثم يضاف الحليب أو الكريم ويحرك المزيج حتى يتبخر السائل كله.
- ينقل المزيج الى وعاء، ويبرد لبضعة دقائق ثم يضاف البيض والجبنة المبشورة وتخلط جيدًا.
- تفرد العجين على مسطح مرشوش بقليل من الدقيق. يجب أن تكون العجينة رقيقة، يجب ألا يتجاوز سُمكه من 0.5 سم.
- تقطع العجينة إلى دوائر بواسطة قطَّاعة (10 سم) وتوضع في كل دائرة ملعقة-كبيرة من مزيج الجبنة.
- تغلق الدوائر بإحكام، وتقرص الأطراف جيدًا. ثم توضع المعجنات على صينية خبز مغلفة بورق الخبز. تدهن المعجنات بصفار بيض مخفوق وينثر عليها السمسم.
- تخبز في فرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تشتد وتصبح ذهبية اللون، وتصبح جاهزة للتقديم.

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