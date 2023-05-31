فطائر الزعتر والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير فطائر الجبن بالزعتر الأخضر، وصفة ذات منظر وطعم شهي، وتحضيرها سهل وسريع، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».