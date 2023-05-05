  • Alwasat News
Atwasat

3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 08:32 صباحا
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
إليك 3 أكلات ليبية شهيرة وشهية وسهلة التحضير لتعديها في مطبخك بسهولة.
alwasat radio

نقدم إليك ثلاث أكلات ليبية شهيرة وشهية وسهلة التحضير، لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك من صنع يديكِ.

الطباهج
تعرّفي معنا على طريقة إعداد الطباهج، من الأكلات الليبية الشهيرة، وذلك من خلال هذه الوصفة السهلة، وفقًا لكتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني.

المكونات
4 حبات قريعة (بذنجان)
4 حبات كوسا
4 حبات بطاطا
6 رؤوس فلفل أخضر
4 فصوص ثوم
1 ملعقة معجون طماطم
نصف معلقة كراوية وكسبر
نصف كوب زيت
ربع معلقة بزار
ربع ملعقة فلفل أسود
ملح وفلفل أحمر

طريقة التحضير
- يُقشَّر الباذنجان والقريعة (الكوسا) والبطاطا ويُقطَّع حلقات ثم نضيف قليلًا من الملح، ثم نقلي كل واحدة على انفراد ثم يوضع بصحن التقديم.
الصلصة
- نصب الزيت بالطنجرة ونتركه حتى يسخن ثم نضيف إليه الثوم والطماطم بنوعيه بعد ضرب الطماطم بالخلاط ثم نضيف الكراوية والكزبرة والفلفل الأحمر والأسود والبزار ونتركه يغلي مع إضافة كمية من الماء من وقت لآخر بحيث لا تزيد على كوبين ولمدة تتراوح من ثلث إلى نصف الساعة، ثم نصب الصلصة على الباذنجان والقريعة والبطاطا والفلفل الأخضر ويقدم ساخنًا أو باردًا.

الجزيرة الحارة
أكلة الجزيرة الحارة من الأطباق الليبية المعروفة والمشهورة، وهي من الأكلات الحارة التي تحتوي على التوابل كالشطة وبرش الموتزاريلا اللذيذة.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات بسيطة وفقًا لوقع «الطريقة».

المكونات
البهارات
ملح وفلفل أسود.
كاري وشطة.
ثوم وبصل بودرة.
٣ بيضات.
كعك مطحون.
زيت للقلي.
لتتبيل اللحم:
شرائح لحم.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل أسود.
رشة شطة.
لتحضير الخضار
٤ ثمرات بطاطا مقطعة كالقوارب ومسلوقة نصف سلقة.
بازلاء.
نصف كوب ذرة صفراء.
فلفل أحمر.
زيتون أسود مقطع.

للتزيين
كوب جبن موتزاريلا.

طريقة التحضير
- نتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل والشطة ثم نحمي زيت القلي ونقليها من الطرفين حتى تنضج.
- في وعاء نخفق البيض مع ملح وشطة وفلفل أسود وكاري وثوم وبصل بودرة ونبدأ بتغميس قوارب البطاطا المسلوقة بالبيض ثم بالكعك المطحون، ثم نقليها حتى تصبح مقرمشة وذهبية.
- نبدأ بوضع كل قارب بطاطا فوقه شريحة لحم ثم بازلاء وذرة وفليفلة حمراء مع رصها ثم جبن الموتزاريلا وزيتون، وبعد أن ننهي كل الكمية نرتبها بصينية وندخلها الفرن للتحمير وليذوب الجبن.
نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم.

الخبزة المحشية
الخبزة المحشية من الأكلات الجانبية التي يمكن أن تقدّم بجانب الأكلة الرئيسية، ويمكن أن تكون وجبة إفطار أو عشاء مغذية ولذيذة ويمكنك حشوها بالتونة والجبن أو الدحي أو الخضراوات أو أي حشوة ترغبين بها، تعرفي على طريقة تحضيرها بسهولة، وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات
كوب حليب
كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
كوب ماء دافئ
دقيق للعجن
ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير
- توضع الخميرة في كوب الماء الدافئ وتترك قليلا حتى تخمر نحو عشر دقائق، يخلط كوب الحليب والزيت والسكر ونضيف له كوب الماء والخميرة وتعجن بالدقيق حتى نحصل على عجينة رطبة.
- تترك لتخمر لمدة ساعة، تشكل على هيئة دوائر صغيرة بحجم البيضة، وتحشى من الداخل بالتونة والجبن والزيتون أو أي شيء آخر تحبينه مثلا مفروم، تكور وتدهن بصفار بيضة أو حليب سائل من فوق وترش بالسمسم، تدخل فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبيا وتقدم ساخنة.

الطباهج
الطباهج
الجزيرة الحارة
الجزيرة الحارة
الخبزة المحشية
الخبزة المحشية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم

وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات

تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟

بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم

البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي

«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي
الملح للتخلص من انتفاخ العينين

الملح للتخلص من انتفاخ العينين
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشيز كيك البقلاوة
تشيز كيك البقلاوة
شيش برك بالشعرية
شيش برك بالشعرية
مندي اللحم
مندي اللحم
مربى البصل في خطوات سهلة وسريعة
مربى البصل في خطوات سهلة وسريعة
كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية
كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين...
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل...
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين...
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر...
مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين
مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين...
المزيد
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
صينية دجاج بالتوست
صينية دجاج بالتوست...
كيكة الدخن الهشة بالتمر
كيكة الدخن الهشة بالتمر...
كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية
كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية...
مربى البصل في خطوات سهلة وسريعة
مربى البصل في خطوات سهلة وسريعة...
المزيد