خبز سن في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية ونظام سعرات حرارية أقل تعلمي معنا طريقة تحضير الخبز السن الشهي وأعديه في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة وفقا لموقع «الوصفة».