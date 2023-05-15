خبز سن في خطوات بسيطة...

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية ونظام سعرات حرارية أقل تعلمي معنا طريقة تحضير الخبز السن الشهي وأعديه في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
400 غرام دقيق الحبة الكاملة.
100 غرام ردة سن ردة ناعمة.
5 غرام كاكاو.
350 غرام مياه.
5 غرامات خميرة.
- في حالة عدم توافر دقيق الحبة الكاملة نستخدم دقيق جميع الأغراض مع تغيير في الوزن 350غرام دقيق + 125 غرام ردة ناعمة
خبز فينو في خطوات بسيطة
طريقة التحضير
- في العجان نضع الخميرة مع المياه ثم نضيف باقي المكونات حتى نحصل على عجين ناعم.
- نقطعه لكرات صغيرة وتفردها بسمك ½ سم ثم نفردها ونتركها تتخمر مرة أخرى.
- ونضعها على صاج الفرن وندخلها فرن ساخن جدا
لمدة 5 دقائق ثم نحمصه لدقيقة أخرى ويصبح جاهزا للتقديم.
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