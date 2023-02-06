خبز فينو في خطوات بسيطة...

خبز الفينو وصفة تتميز بغناها بالعناصر الغذائية وطعمها اللذيذ حيث تحضر بطريقة سهلة من البيض والحليب والزبدة، إضافة إلى الدقيق تعلميها معنا واعجيها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
6 أكواب دقيق
½ كوب حليب دافئ
كوب ماء دافئ
½ كوب زبدة مذابة
2 بيضة
4 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
½ ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نضيف الخميرة والسكر إلى الماء الدافئ ونغطي الكأس جيدا لمدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة ثم نفرغ محتوى الكأس في وعاء كبير، ونضيف فوقه الحليب والزبدة والبيض ونخلط جيدا، ثم نضيف البيكنغ باودر والملح والدقيق بالتدريج مع التحريك المستمر، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة، ونحكم إغلاق الغطاء ونتركها جانبا مدة 60 دقيقة حتى تتخمر.
- نفرد العجينة باليد بسماكة 2 سنتيمتر ثم نقوم بلفها على شكل رول ونقطع الرول إلى 14 قطعة متساوية ونشكل كل قطعة على شكل كرة نصفهم في صينية ونغطيهم لمدة 10 دقائق ثم نقوم بفرد كل قطعة بالشوبك ومن ثم نلفها على شكل رول ونغلق أطرافها جيدا بحيث نحصل على الشكل البيضوي المعتاد لخبز الفينو.
- نصف القطع المشكلة في صينية مغلفة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافات مناسبة فيما بينها، ثم نغطيها ونتركها تتخمر لمدة ساعتين تقريبا، ثم ندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، نتركها تبرد قليلا ثم نقوم بتعبئتها في كيس بلاستيكي للمحافظة على قوامها وتصبح جاهزة للاستخدام.
تعليقات