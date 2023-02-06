خبز فينو في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

خبز الفينو وصفة تتميز بغناها بالعناصر الغذائية وطعمها اللذيذ حيث تحضر بطريقة سهلة من البيض والحليب والزبدة، إضافة إلى الدقيق تعلميها معنا واعجيها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

6 أكواب دقيق

½ كوب حليب دافئ

كوب ماء دافئ

½ كوب زبدة مذابة

2 بيضة

4 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

½ ملعقة صغيرة ملح