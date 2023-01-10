كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة عمل الكسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي، وفق موقع «موضوع».

المكونات:

- القليل من النعناع اليابس.

- كوب من كلٍ من: الحمص - البرغل - البصل الأحمر المفروم.

- أربعمئة غرام من لحم الخروف.

- عشرون غراما من كبد الخروف المقطع.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الطماطم المقشرة والمقطعة إلى مكعبات.

- حزمة من كلٍ من: البقدونس السلق- كيلوغرام من الفوارغ وكرشة الخروف.

- ملعقة صغيرة من كلٍ من: الملح- الكراوية- البهارات المشكلة- فلفل أسود- فلفل أحمر.

- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

- مئة وخمسون غراما من قلب الخروف.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.