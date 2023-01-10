كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي...

نقدم إليكِ طريقة عمل الكسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي، وفق موقع «موضوع».
المكونات:
- القليل من النعناع اليابس.
- كوب من كلٍ من: الحمص - البرغل - البصل الأحمر المفروم.
- أربعمئة غرام من لحم الخروف.
- عشرون غراما من كبد الخروف المقطع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الطماطم المقشرة والمقطعة إلى مكعبات.
- حزمة من كلٍ من: البقدونس السلق- كيلوغرام من الفوارغ وكرشة الخروف.
- ملعقة صغيرة من كلٍ من: الملح- الكراوية- البهارات المشكلة- فلفل أسود- فلفل أحمر.
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
- مئة وخمسون غراما من قلب الخروف.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
توضع الكرشة في وعاء خلط عميق وفرك الكرشة جيدا بالماء الساخن والطحين والليمون والملح وزيت الزيتون إلى أن تصبح بيضاء اللون ثم غسلها جيدا من المكونات ووضعها على لوح التقطيع وتقطيعها إلى أجزاء ذات حجم مناسب، ثم خياطة كل جزء على شكل كيس ويجب عدم خياطتها كاملا من أجل حشوها (وهذه ما تسمى العصبان).
إحضار وعاء خلط متوسط العمق وتقطيع الكبدة واللحمة والقلوب إلى قطع صغيرة ووضعها بالوعاء ثمّ فرم البقدونس والسلق فرما ناعما ووضعها مع أنواع اللحوم في وعاء الخلط.
إضافة البرغل والحمص والبصل الأحمر والملح والبهارات والثوم والهريسة الحارة والنعناع والكراوية والشطة والفلفل الأسود والأحمر وخلط المكونات كلها معا ثم إضافة القليل من زيت الزيتون إلى المكونات وتقليبها ثمّ حشو العصبان وإخاطتها كاملة.
وضع قدر كبير الحجم على نار عالية ووضع الماء بالقدر وترك الماء إلى أن يغلي ثمّ توضع العصبان بالماء المغلي، ثم إضافة البصل الأحمر ومعجون الطماطم ونوعي الفلفل الأسود والأحمر البودرة والطماطم المقشرة والمقطّعة وزيت الزيتون إلى الماء المغلي (الصلصة) وترك العصبان على نار هادئة لمدة نصف الساعة إلى أن ينضج ثمّ رفعه من الصلصة ووضعه في طبق التقديم بجانب الكسكسى وصلصة العصبان.
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