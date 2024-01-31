الشرطة السويدية تفكك «عبوة ناسفة» داخل السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

القاهرة - بوابة الوسط

فككت الشرطة السويدية جسمًا قالت في بادئ الأمر إنه «مشبوه وخطير»، ثم رجحت أنه عبوة ناسفة داخل السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم اليوم الأربعاء.

وأعلنت الشرطة، في وقت سابق، الأربعاء أنها دمرت «جسمًا خطيرًا» عثر عليه موظفون في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، دون أن تحدد طبيعة الجسم.

وقال المسؤول في شرطة ستوكهولم دانيال فيكدال «تبلغنا عند الساعة 13.08 (12.08 بتوقيت غرينتش) من قبل السفارة بأنهم عثروا على جسم يعتقدون أنه خطير»، مشيرًا إلى أنه جرى استدعاء شرطة تفكيك القنابل إلى الموقع وقد قامت بتدمير الجسم، بحسب «فرانس برس».