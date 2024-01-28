إيران تعلن إرسال 3 أقمار صناعية إلى المدار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إيران الأحد، إرسالها للمرة الأولى، ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار في وقت واحد، في خطوة تدخل في إطار تطوير أنشطتها للصناعات الفضائية، على الرغم من العقوبات الغربية.

وقال التلفزيون الرسمي إنّ «ثلاثة أقمار صناعية إيرانية تم إطلاقها بنجاح إلى مدارها للمرة الأولى، بواسطة الصاروخ سيمرغ الذي صنعته وزارة الدفاع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووفق وكالة «إرنا» الإيرانية، فإن القمر الصناعي «مهدا» الذي يزن نحو 32 كيلوغراما، وطورته وكالة الفضاء الإيرانية، مصمم لاختبار أنظمة فرعية للأقمار الصناعية المتقدمة.

وذكرت الوكالة أن القمرين الآخرين، «كيهان 2» و«هاتف»، ووزن كل منهما أقل من 10 كيلوغرامات، يهدفان إلى اختبار تكنولوجيا تحديد المواقع الفضائية والاتصالات بالنطاق الضيق.

أنشطة فضائية سلمية

والأسبوع الماضي، أطلقت إيران القمر الصناعي «ثريا»، الذي طوّرته منظمة الفضاء الإيرانية، «بواسطة صاروخ قائم-100 من قبل الحرس الثوري».

وانتقدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك هذا الإطلاق.

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وتعمل إيران منذ سنوات على تطوير أنشطتها الفضائية الجوية، مؤكدة أنّها سلمية وتراعي قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي.

وتخضع الجمهورية الإسلامية في إيران لعقوبات أميركية منذ انسحاب واشنطن في العام 2018 من الاتفاق النووي، الذي كان من المفترض أن يحدّ من الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية.