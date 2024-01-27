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واشنطن تطلب من بكين استخدام نفوذها لدى إيران لوقف هجمات الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 06:49 مساء
واشنطن تطلب من بكين استخدام نفوذها لدى إيران لوقف هجمات الحوثيين
غارة أميركية بريطانية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض السبت أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام «نفوذها» لدى إيران بهدف «وقف» هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر.

واضافت المسؤولة «أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة»، لافتة الى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب «فرانس برس».

وشنّت القوّات الأميركيّة فجر السبت ضربات استهدفت موقعا في اليمن، عقب استهداف الحوثيون سفينة نفطيّة بريطانيّة «اشتعلت فيها النيران» في خليج عدن، في أحدث فصول حملتهم على حركة الملاحة البحريّة الدوليّة «تضامنًا» مع قطاع غزّة.

ضربة أميركية تستهدف صاروخا حوثيّا 
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط «سنتكوم» على منصّة «إكس»، أن «القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط شنّت ضربة استهدفت صاروخا حوثيّا مضادّا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر»، مضيفة أنّ هذا الصاروخ شكّل «تهديدا وشيكا» للمُدمّرات الأميركيّة والسفن التجاريّة في المنطقة.

-  الحوثيون: احتراق سفينة نفطية بريطانية بعد استهدافها في خليج عدن
-  الحوثيون: إصابة مباشرة لسفينة حربية أميركية خلال ساعتين من الاشتباك بخليج عدن

وأعلن الحوثيّون من جهتهم الجمعة استهداف سفينة نفطيّة بريطانيّة في خليج عدن، في إطار الردّ على الضربات الأميركيّة والبريطانيّة على مواقع تابعة لهم ودعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

اشتعال النار في سفينة نفطيّة بريطانيّة 
وأكّد الناطق العسكري باسم الحوثيّين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب «استهداف السفينة النفطيّة البريطانيّة مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحريّة المناسبة»، مشيرا إلى أنّ الإصابة كانت «مباشرة ما أدّى إلى احتراقها».

وقالت مجموعة «ترافيغورا» التي تدير سفينة «مارلين لواندا» السبت إنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا. وأضافت في بيان أن «السفينة تبحر الآن باتجاه ميناء آمن»، مشيرة إلى أنه «لا سفن أخرى تعمل لصالح ترافيغورا تعبر خليج عدن حاليا». وشكرت المجموعة السفن البحرية الأميركية والهندية والفرنسية التي سارعت الى مساعدتها.

وذكرت البحرية الهندية أن 22 هنديا وبنغلادشيا واحدا كانوا على متن مارلين لواندا.

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