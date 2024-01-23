أمين عام الـ«ناتو» يحض المجر على الاقتداء بتركيا بشأن انضمام السويد

القاهرة - بوابة الوسط

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالخطوة التي اتخذتها تركيا، الثلاثاء، بالمصادقة على عضوية السويد في الحلف الدفاعي، وحضّ المجر على أن تحذو حذوها.

وقال ستولتنبرغ في بيان: «أرحب بتصويت الجمعية الوطنية في تركيا لصالح المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي» مضيفا أنه «يعوّل على المجر لإنجاز مصادقتها الوطنية في أقرب وقت ممكن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، بمصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أكثر من عام من التأخير.

وكتب كريسترسون على موقع «إكس»: «اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضوًا كاملاً في الناتو». ووصف «بالإيجابي تصويت البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى الناتو».