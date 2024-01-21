غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في بناء دولته

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس موقفه من رفض قبول إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن «أي إنكار لهذا الحق يعتبر أمرًا غير مقبول». وأضاف غوتيريس في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، تويتر سابقًا، الأحد، أنه «يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته».

وأضاف غوتيريس: إن «الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، كما أن المستشفيات دون كهرباء أو أدوية ويجب أن يتوقف هذا الأمر»، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع عن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار.

«ظروف الحياة غير إنسانية» في قطاع غزة

وشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا وحشية على قطاع غزة، في أعقاب تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، التي استهدفت مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي. ويشن الاحتلال مذاك، هجومًا لا هوادة فيه، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 24927 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

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واستنكرت منظمة الصحة العالمية «ظروف الحياة غير الإنسانية» في القطاع الساحلي الصغير، الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش. وكرر أنطونيو غوتيريس، الإثنين الماضي، دعوته إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة.

ومؤخرًا، أكدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لإسرائيل، والداعم الأبرز لها في حربها على غزة دعمها قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار خلافات مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.