غوتيريس يدعو إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين إلى «وقف إنساني فوري» لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من مئة يوم في قطاع غزة.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في نيويورك «نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقًا. إن طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، استشهاد 24100 فلسطيني في المجمل وإصابة 60834 آخرين في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر. وقالت الوزارة إن نحو 132 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 252 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الاحتلال يقصف المستشفيات

وأشارت الوزارة إلى ارتقاء «أكثر من 60 شهيدا وعشرات الإصابات» في «مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي» وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة. وأوضح المصدر نفسه أن الغارات استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة. ولفت إلى أن الضربات استهدفت خصوصا مستشفيين ومدرسة للفتيات و«عشرات» المنازل.

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وتعرضت المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب. ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لدى حماس أنفاقا تحت المستشفيات ويتهمها باستخدام المنشآت الطبية كمراكز قيادة، وهو ما تنفيه الحركة ولم يقدم الاحتلال دليلا على صدقيته.

آلاف الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة

وفي سياق متصل أكد المرصد «الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن نحو مئة ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المرصد، في بيان صادر عنه وصل المركز الفلسطيني للإعلام إن «إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31497 فلسطينيًا حتى مساء أمس السبت»، مشيرًا إلى أن «28951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، أي ما نسبته 92% من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12345 طفلًا، و6471 امرأة، إضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحفيًا، فيما أصيب 61079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة».