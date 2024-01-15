أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الإثنين، استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا في غارات عدوانية إسرائيلية استهدفت ليلا أنحاء مختلفة من القطاع.

وأشارت الوزارة إلى ارتقاء «أكثر من 60 شهيدا وعشرات الإصابات» في «مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي» وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة. وأوضح المصدر نفسه أن الغارات استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة. ولفت إلى أن الضربات استهدفت خصوصا مستشفيين ومدرسة للفتيات و«عشرات» المنازل.

الاحتلال يقصف المستشفيات

وتعرضت المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب. ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لدى حماس أنفاقا تحت المستشفيات ويتهمها باستخدام المنشآت الطبية كمراكز قيادة، وهو ما تنفيه الحركة ولم يقدم الاحتلال دليلا على صدقيته.

ردا على هجوم «طوفان الأقصى» توعد الاحتلال الإسرائيلي بـ«القضاء» على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وهجوما بريا. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23968 شهيدا و60582 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.