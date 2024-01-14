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مظاهرات ضخمة في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 08:39 مساء
مظاهرات ضخمة في واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
عشرات الآلاف يتظاهرون في ساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن. (الإنترنت)
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تظاهر عشرات الآلاف في ساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحث الإدارة الأميركية على وقف التمويل العسكري لإسرائيل. وردد المتظاهرون شعارات تندد بما قالوا إنها إبادة جماعية في غزة.

ولوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في واشنطن، بينما تجمع المتظاهرون ومعظمهم من الشباب، ارتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية، في مسيرة تضامنية في اليوم التاسع والتسعين من الحرب في قطاع غزة.

مطالب بإنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل
وهتف المتظاهرون «وقف إطلاق النار الآن»، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها «فلسطين حرة» و«أوقفوا الحرب على غزة. أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية».

وعلى منصة في موقع قريب من البيت الأبيض، قدم العديد من الأميركيين الفلسطينيين المتحدرين من غزة، روايات مؤثرة عن أصدقائهم وأقاربهم الذين استُشهدوا  أو أصيبوا في القطاع، وحثّوا الرئيس الأميركي جو بايدن على إنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.

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وقال أحد الخطباء، على وقع تصفيق حار، «يمكن للرئيس بايدن أن يوقف هذا الجنون بسهولة» من خلال ممارسة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى استشهاد 23843 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة.

مسيرات منتظمة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار
وخرج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرات منتظمة أمس السبت، مطالبين الحكومة البريطانية بدعم وقف إطلاق النار في غزة، وفي فرنسا خرجت مظاهرة في ساحة الجمهورية في باريس، دعت لها جمعيات تضامنية مع القضية الفلسطينية. وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

كما رفع المتظاهرون علم جنوب أفريقيا، دعمًا للقضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقف الإبادة الجماعية
وفي إيطاليا دعت الحركة الطلابية الفلسطينية لتظاهرة شارك بها الآلاف في العاصمة روما، ورفعوا يافطات تدعم الفلسطينيين وهتفوا لوقف الحرب، كما أشعلوا الشموع وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية على حد تعبيرهم. كذلك خرجت تظاهرة في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث لوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، وحملوا لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي رومانيا، لوح متظاهرون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ساحة الجامعة في وسط العاصمة بوخارست، وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نظمتها جمعية «التضامن الروماني-الفلسطيني» في العاصمة الرومانية للاحتجاج ضد إسرائيل . وخرجت تظاهرة في مدينة إدنبرة الاسكتلندية، للتضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف الحرب.

عشرات الآلاف يتظاهرون في ساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن. (الإنترنت)
عشرات الآلاف يتظاهرون في ساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن. (الإنترنت)
عشرات الآلاف يتظاهرون في ساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن. (الإنترنت)
عشرات الآلاف يتظاهرون في ساحة الحرية وسط العاصمة واشنطن. (الإنترنت)
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