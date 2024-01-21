غوتيريس يندد بقتل المدنيين في عمليات إسرائيلية «مفجعة» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد بأعمال القتل «المفجعة» التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصف اعتراض سبيل إقامة دولة للشعب الفلسطيني بأنه غير مقبول.

وقال غوتيريس في افتتاح قمة لمجموعة «الدول السبع والسبعين زائد الصين»، في العاصمة الأوغندية كمبالا إن «العمليات العسكرية الإسرائيلية عمت دمارا شاملا وقتلت مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي أمينا عاما للأمم المتحدة»، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف «هذا أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق. منطقة الشرق الأوسط منطقة ملتهبة، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لمنع الصراع من التأجج في جميع أنحاء المنطقة».

- غوتيريس يدعو إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في قطاع غزة

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غاشما على قطاع غزة منذ 107 أيام، خلف أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال غوتيريس، إن رفض حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين أمر غير مقبول على الإطلاق، مضيفا أن حرمان الفلسطينيين من حق إقامة دولة «من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي صار تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى».

وثيقة قمة حركة عدم الانحياز

ورفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية، بعد انتهاء العدوان على غزة.

ويزور غوتيريس كمبالا لحضور قمتي «مجموعة الدول السبع والسبعين زائد الصين»، وحركة عدم الانحياز. وشارك في القمتين زعماء ومسؤولون كبار من عشرات الدول من بينها جنوب أفريقيا وإيران والصين وتركيا وكوبا والهند وفيتنام.

وتضم «مجموعة السبع والسبعين زائد الصين»، حاليا 134 دولة نامية تدافع عن المصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي.

وتضمنت وثيقة صدرت مساء أمس السبت في ختام قمة حركة عدم الانحياز تنديدا «بالعدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة والهجمات العشوائية على المدنيين الفلسطينيين والأهداف المدنية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين»، ودعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية.