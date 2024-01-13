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المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 05:41 مساء
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات
لاي تشينغ-تي. (الإنترنت)
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فاز لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه «خطر جسيم» بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة السبت، حسب النتائج الرسمية شبه النهائية للاقتراع.

وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40.2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع، وفق «فرانس برس».

وتعهد لاي تشينغ-تي بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة «الترهيب» الصيني. وقال في كلمة أمام أنصاره «إننا مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من الصين». وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و«مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين».

 الصين: «إعادة التوحيد» مع تايوان «حتمية»
في المقابل شدّدت الصين السبت على أن «إعادة التوحيد» مع تايوان «حتمية»، بعد انتخاب المرشّح لاي تشينغ-تي المنتمي لحزب مؤيد للاستقلال رئيسا للجزيرة.

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وقال الناطق باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا إن التصويت «لن يعوق التوجّه الحتمي لإعادة التوحيد مع الصين»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة.

تايوان ترد
وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية التايواني جوزف وو الصين إلى «التوقف عن التدخل» في الانتخابات الرئاسية المقررة السبت في تايوان التي تعتبرها بكين إقليميا تابعة لها.

وكتب الوزير عبر منصة «إكس»، «تثير الانتخابات المقبلة في تايوان اهتماما عالميا والتدخلات (الصينية) المتكررة تسرق الأضواء. بصراحة ينبغي على الصين التوقف عن التدخل في انتخابات دول أخرى وتنظيم انتخابات خاصة بها».

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