بكين: المرشح الأوفر حظا في انتخابات تايوان الرئاسية يشكّل خطرا جسيما

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت بكين الخميس من أنّ المرشّح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية في تايوان لاي تشينغ-تي، يشكّل «خطراً جسيماً»، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية.

ونقلت «شينخوا» عن الناطق باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشن بينهوا، قوله «آمل في أن يرى مواطنونا في تايوان (...) الخطر الجسيم الذي يمثّله تحريض لاي على الصراعات عبر المضيق (في تايوان) وأن يقوموا بالاختيار الصحيح»، حسب وكالة «فرانس برس».

تايوان ترد

من جانبه، دعا وزير الخارجية التايواني جوزف وو الصين إلى «التوقف عن التدخل» في الانتخابات الرئاسية المقررة السبت في تايوان التي تعتبرها بكين إقليميا تابعا لها.

وكتب الوزير عبر منصة «إكس»، «تثير الانتخابات المقبلة في تايوان اهتماما عالميا والتدخلات (الصينية) المتكررة تسرق الأضواء. بصراحة ينبغي على الصين التوقف عن التدخل في انتخابات دول أخرى وتنظيم انتخابات خاصة بها».