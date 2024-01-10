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بكين تدعو واشنطن إلى وقف استفزازاتها في بحر الصين الجنوبي.. وتؤكد عدم تنازلها في مسألة تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 08:09 صباحا
بكين تدعو واشنطن إلى وقف استفزازاتها في بحر الصين الجنوبي.. وتؤكد عدم تنازلها في مسألة تايوان
حاملة طائرات صينية من طراز 001 خلال رسوها في ميناء داليان. (أرشيفية: ا ف ب)
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أعلنت بكين إبلاغ مسؤولين عسكريين صينيين كبار نظراءهم الأميركيين خلال مباحثات جرت في واشنطن بضرورة أن توقف الولايات المتّحدة «تحرّكاتها الاستفزازية» في بحر الصين الجنوبي، حيث أجرى كلا البلدين الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية متوازية.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان الأربعاء نشر عقب المحادثات التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء إنّ «الصين تحضّ الولايات المتّحدة على تقليص وجودها العسكري وأعمالها الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي»، حسب وكالة «فرانس برس».

تمسك صيني بتايوان
أكد المسؤولون الصينيون نظراءهم الأميركيين أنّ بلادهم "لن تتنازل أبدا" في مسألة تايوان.

وقالت وزارة الدفاع الصينية: «الصين لن تتنازل أبداً أو تتراجع في مسألة تايوان»، مشيرة إلى أنّ بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن تسليح الجزيرة.

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