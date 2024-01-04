أميركا و11 دولة يحذرون الحوثيين من شن هجمات جديدة في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

في رسالة تهديد أصدرت الولايات المتحدة الأميركية وإحدى عشرة دولة بيانا مشتركا اليوم الخميس جددوا فيه الدعوة إلى ضرورة وقف الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، محذرين جماعة الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات.

وقال البيان الصادر عن أميركا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والبحرية عمدا.

الإفراج عن السفن المحتجزة

ودعا البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني. وحمل الحوثيين مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

وتابع : نحن سنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممين على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية.

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وذكر البيان أن الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، إنما تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.

وأوضح أن هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا، مشيرا إلى أن ما يقرب من 15% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.