سفينة تجارية تتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة قبالة سواحل الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وكالتان بحريتان أن سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا، ولها علاقة بإسرائيل، قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي، السبت، على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، وجرى إخماده من دون أن يتسبب في سقوط ضحايا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأشارت شركة «أمبري» للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا، لكنها مرتبطة بإسرائيل، مضيفة أنها «توقفت في السعودية، وكانت متجهة إلى الهند».

يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات شنّها المتمرّدون اليمنيون المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وسبق للولايات المتحدة أن اتهمت إيران بمهاجمة سفن تجارية قرب مياهها.

نصرة للشعب الفلسطيني

وتعرضت، في الشهر الماضي، سفينة تجارية إسرائيلية لأضرار إثر هجوم بمسيرة يشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني نفذه في المحيط الهندي، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانيها أو إليها، تأتي نصرة للشعب الفلسطيني في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» المشتعلة منذ السابع من أكتوبر. وحذّروا من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.

وقد دفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من أفريقيا، على الرغم من ارتفاع التكاليف.

وشن الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق شاسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء، أكثر من 100 هجوم بمسيرات وصواريخ بالستية، استهدفت 10 سفن تجارية على ارتباط بأكثر من 35 دولة مختلفة، بحسب وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).

وأعلنت الولايات المتحدة، مع تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، تشكيل قوة بحرية تضم أكثر من 20 دولة، لحماية السفن.