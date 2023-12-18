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إصابة سفينة نروجية في البحر الأحمر بـ«جسم غير محدد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 04:31 مساء
إصابة سفينة نروجية في البحر الأحمر بـ«جسم غير محدد»
سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» بعد أن قرصنتها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر في هذه الصورة الصادرة 20 نوفمبر 2023 (رويترز)
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قالت الشركة النروجية «انفينتور كيميكال تانكرز»الاثنين أن السفينة النروجية «إم/في سوان أتلانتيك» أصيبت بجسم غير محدد وتعرضت لأضرار محدودة، ولم يصب أفراد الطاقم الهندي بأذى.

وأشارت الشركة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» إلى أن «الناقلة التي انطلقت من فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون، لا تربطها أي علاقة بإسرائيل، سواء من جهة مالكها (النروجي) أو الإدارة الفنية (السنغافورية) أو حمولتها».

وكالتان ملاحيتان تبلغان عن انفجار قبالة ساحل اليمن
مسؤول أميركي: الحوثيون هاجموا سفينة في البحر الأحمر

وأوقفت العديد من شركات النقل البحري في العالم عبورها في هذه المنطقة بعد هجمات شنها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وأكد المتمردون الحوثيون في وقت لاحق،أنهم استهدفوا الاثنين سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني في البحر الأحمر إحداهما هي «سوان أتلانتيك».

عقد تحالفات للرد على تهديد النقل البحري
وقالت وكالتان ملاحيتان في وقت سابق،إنهما رصدتا ما يبدو أنه انفجار الإثنين على طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن. وأبلغ عن ذلك فيما وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى البحرين في إطار جولة في الشرق الأوسط للبحث خاصة في الأمن البحري.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في نهاية الأسبوع في بيان أنه سيناقش في المنامة «جهود الولايات المتحدة لعقد تحالفات متعددة الأطراف للرد على العدوان في البحر الذي يهدد النقل البحري والاقتصاد العالمي».

شن المتمردون الحوثيون اليمنيون الذين يحظون بدعم إيران سلسلة من الهجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ استهدفت سفنًا في البحر الأحمر، قائلين إنهم بذلك يريدون ممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة.

وعلقت العديد من شركات الشحن الكبرى،إثر الهجمات، بينها اثنتان من كبرى الشركات في العالم، المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40% من التجارة الدولية.

أصبحت السفينة «إم/في سوان أتلانتيك» الآن تحت حماية البحرية الأميركية.

 

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