إيران تخفض حصيلة تفجيري كرمان إلى 84 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت إيران، الخميس، إلى 84 قتيلا الحصيلة الرسمية للتفجيرين الذين وقعا في محافظة كرمان (جنوب) فيما كانت حشود تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال اللواء قاسم سليماني بضربة أميركية.

وقال رئيس جهاز الطوارئ جعفر ميعادفر عبر التلفزيون الرسمي: «قُتل 84 شخصا وفق البيانات الأخيرة»، مشيرا إلى وقوع «284 جريحا بينهم 195 ما زالوا في المستشفيات»، موضحا أن «وضع بعض الجثث بعد الاعتداء جعل من الصعب تعداد القتلى بصورة دقيقة». وكانت آخر حصيلة أعلنتها وسائل الإعلام الرسمية أفادت بمقتل 95 شخصا وإصابة 181 آخرين، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقع التفجيران اللذان وصفتهما طهران بـ«الإرهابيين» في محافظة كرمان قرب مقبرة الشهداء حيث يرقد سليماني القائد السابق لفيلق القدس وأحد أبرز القادة العسكريين للجمهورية الإسلامية، وصاحب دور محوري في رسم استراتيجيتها في الشرق الأوسط على مدى أعوام طويلة.

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إلى ذلك، لفت وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ إن بعض الجرحى في «حال حرجة».

خامنئي يتوعد بـ«رد قاس» بعد التفجيرين

وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأربعاء، بـ«رد قاس» إثر التفجيرين، وقال خامنئي في بيان: «الأعداء الأشرار والمجرمون للأمة الإيرانية تسببوا مجددا في كارثة، وأوقعوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء»، مؤكدا أن «هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله»، حسب الوكالة الفرنسية.

بدوره، ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتفجيرين، معتبرا أن ما حصل عمل «جبان» و«مشين». وأعلن نائب الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني أن الأخير ألغى زيارته لتركيا التي كانت مقررة الخميس، وفقا لوكالة «تسنيم».

وأعلنت إيران الخميس يوم حداد وطني. وأفاد التلفزيون «إثر الهجوم الإرهابي في كرمان (جنوب)، أعلنت الحكومة الخميس يوم حداد وطني في سائر أنحاء البلاد». ونقل التلفزيون الرسمي عن رحمن جلالي، نائب حاكم محافظة كرمان التي يتحدر منها سليماني، قوله إن الانفجارين «هجوم إرهابي».