  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول أميركي: تفجيرا إيران شبيهان بهجمات «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 12:20 صباحا
مسؤول أميركي: تفجيرا إيران شبيهان بهجمات «داعش»
نقل مصابين من موقع تفجير في كرمان بإيران، الأربعاء 3 يناير 2024 (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مسؤول أميركي أن التفجيرين المتزامنين اللذين أوقعا أكثر من مئة قتيل في جنوب إيران، الأربعاء، «يبدوان هجومين إرهابيين من أمثال تلك التي يشنّها في العادة تنظيم الدولة الإسلامية».

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إن «الأمر يبدو وكأنه هجوم إرهابي من أمثال تلك التي شنّها في الماضي تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا هو افتراضنا في الوقت الحالي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مسؤول إيراني يحمل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان

وفي وقت سابق حمّل مستشار كبير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانفجارَين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص على الأقل في جنوب البلاد.

وكتب محمد جمشيدي على منصة إكس (تويتر سابقاً): «تقول واشنطن إن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لهما أي دور في الهجوم الإرهابي في كرمان بإيران (...) لا يخطئن أحد. مسؤولية هذه الجريمة تقع على النظامين الأميركي والصهيوني، والإرهاب مجرد أداة».

وقع الانفجاران، اللذان اعتبرهما مسؤول محلي عملا «إرهابيا»، قرب مقبرة الشهداء في محافظة كرمان، حيث يرقد سليماني، وفي ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر على خلفية الحرب بين إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الحليف الوثيق لطهران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
مشاهد تمثيلية أمام البيت الأبيض تحاكي القصف الإسرائيلي على غزة (صور)

مشاهد تمثيلية أمام البيت الأبيض تحاكي القصف الإسرائيلي على غزة (صور)
برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم التتويج في البطولة العربية للسلة

برغش لـ«بوابة الوسط»: احترامنا لمنتخب مصر لن يمنعنا من حلم التتويج في البطولة ...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية

الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا

نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية

الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
شاهد.. نهائي البطولة العربية لكرة السلة

شاهد.. نهائي البطولة العربية لكرة السلة
ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»

ماليزيا تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ«العدل الدولية»
شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية

«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية
مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»

مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حصيلة زلزال اليابان ترتفع إلى 64 قتيلا.. والطقس الرديء يعوق جهود الإنقاذ
حصيلة زلزال اليابان ترتفع إلى 64 قتيلا.. والطقس الرديء يعوق جهود ...
«نصر الله»: صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في المقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة
«نصر الله»: صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في المقاومة والعمل ...
الأمين العام لحزب الله: «طوفان الأقصى» أسقطت التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي وأعادت إحياء القضية الفلسطينية
الأمين العام لحزب الله: «طوفان الأقصى» أسقطت التفوق الاستخباراتي ...
من فردان إلى الضاحية.. العاروري ليس أول قيادي فلسطيني تغتاله إسرائيل في لبنان
من فردان إلى الضاحية.. العاروري ليس أول قيادي فلسطيني تغتاله ...
الجمهوريون يبدأون إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي بسبب ملف الهجرة
الجمهوريون يبدأون إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي بسبب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف...
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن ......
المزيد
مسؤول أميركي: تفجيرا إيران شبيهان بهجمات «داعش»
مسؤول أميركي: تفجيرا إيران شبيهان بهجمات «داعش»...
مسؤول إيراني يحمل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان
مسؤول إيراني يحمل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان...
خامنئي يتوعد بـ«ردّ قاس» بعد التفجيرين في جنوب إيران
خامنئي يتوعد بـ«ردّ قاس» بعد التفجيرين في جنوب إيران...
الجمهوريون يبدأون إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي بسبب ملف الهجرة
الجمهوريون يبدأون إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي ......
من فردان إلى الضاحية.. العاروري ليس أول قيادي فلسطيني تغتاله إسرائيل في لبنان
من فردان إلى الضاحية.. العاروري ليس أول قيادي فلسطيني تغتاله......
المزيد