مسؤول أميركي: تفجيرا إيران شبيهان بهجمات «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي أن التفجيرين المتزامنين اللذين أوقعا أكثر من مئة قتيل في جنوب إيران، الأربعاء، «يبدوان هجومين إرهابيين من أمثال تلك التي يشنّها في العادة تنظيم الدولة الإسلامية».

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إن «الأمر يبدو وكأنه هجوم إرهابي من أمثال تلك التي شنّها في الماضي تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا هو افتراضنا في الوقت الحالي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مسؤول إيراني يحمل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان

وفي وقت سابق حمّل مستشار كبير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانفجارَين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص على الأقل في جنوب البلاد.

وكتب محمد جمشيدي على منصة إكس (تويتر سابقاً): «تقول واشنطن إن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لهما أي دور في الهجوم الإرهابي في كرمان بإيران (...) لا يخطئن أحد. مسؤولية هذه الجريمة تقع على النظامين الأميركي والصهيوني، والإرهاب مجرد أداة».

وقع الانفجاران، اللذان اعتبرهما مسؤول محلي عملا «إرهابيا»، قرب مقبرة الشهداء في محافظة كرمان، حيث يرقد سليماني، وفي ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر على خلفية الحرب بين إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الحليف الوثيق لطهران.