مقتل 15 قرويا في هجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا يوم رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط

شن الأربعاء مسلحون جهاديون هجوما على قريتين في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا يوم رأس السنة أسفر عن مقتل 15 قرويا على الأقل.

وقال السكان لوكالة «فرانس برس» إن المهاجمين دخلوا قريتي غاتماروا وتسيها الواقعتين قرب مدينة شيبوك الإثنين على دراجات نارية وشاحنات مجهزة بمدافع رشاشة وقاموا بإطلاق النار على سكانهما.

وصرح رئيس جمعية تنمية منطقة شيبوك ماناسيه آلين، لـ«فرانس برس» بأن «حصيلة القتلى في القريتين بلغت 15 شخصا».

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من جهته قال سامسون بولس، وهو من سكان المنطقة، إن الجهاديين خطفوا أيضا شابة من قرية تسيها.

وأكد الناطق باسم شرطة ولاية بورنو، ناحوم داسو، لـ«فرانس برس» وقوع الهجوم، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأنه أو يذكر حصيلة قتلاه.

وبحسب آلين فإن الجهاديين الذين كانوا يرتدون زي الجيش اقتحموا غاتماروا قرابة الساعة 16:00 ت غ وأطلقوا النار على سكانها، بمن فيهم أشخاص كانوا عائدين من جنازة، مضيفا «قتلوا 12 شخصا في غاتماروا وثلاثة آخرين في تسيها».

وقال أحد زعماء المجتمع المحلي في شيبوك أيوبا آلامسون، إنه «بالإضافة إلى ما ارتكبوه من عمليات قتل، استولى المتمردون على مواد غذائية وأحرقوا منازل في القريتين».

التمرد الجهادي في نيجيريا يخلف 40 ألف قتيل

ولم يتضح في الحال الفصيل الجهادي الذي نفذ هذه الهجمات، لكن في هذه المنطقة تنشط جماعة بوكو حرام ومنافسها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا الذي انشق عنها وبايع تنظيم الدولة الإسلامية.

وحتى اليوم، لا تزال مدينة شيبوك مرتبطة في الذاكرة المحلية والعالمية بالهجوم المروع الذي شنه في 2014 مسلحون من بوكو حرام على مدرسة للبنات واختطفوا خلاله أكثر من 270 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما.

وأثار ذلك الهجوم سخطا عالميا وأدى إلى إطلاق حملة بعنوان «أعيدوا بناتنا» من أجل إطلاق سراح المختطفات، ولا يزال حوالى نصف هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين، علما أن كثيرا منهن تزوجن قسرا من مقاتلين جهاديين.

ومنذ ذلك الهجوم، عززت الإجراءات الأمنية في أجزاء معينة من هذه المنطقة، لكن الهجمات الجهادية تتواصل فيها.

وخلف الصراع في نيجيريا منذ بداية التمرد الجهادي في 2009، أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح، وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، وفقا للأمم المتحدة، وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى كل من النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.