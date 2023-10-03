18 قتيلا جراء حريق في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 18 شخصًا على الأقل بينهم حامل جراء انفجار وحريق في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني الثلاثاء.

وأعلن الناطق باسم قوات الدفاع والأمن النيجيرية في ولاية ريفرز، أولوفيمي أيوديلي، في بيان أن «الحريق اندلع في ساعة متأخرة وأدى الى احتراق 18 شخصًا بشكل يصعب التعرف على هوياتهم، بينما جرى إنقاذ 25 مصابًا»، بحسب «فرانس برس».

ووقع الحادث في ولاية ريفرز في منطقة دلتا النيجر، حيث تنتشر منذ عقود أعمال النهب والتخريب والاستغلال غير القانوني للموارد النفطية وأنابيب نقل الخام.

تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية

وتقول جماعات بيئية محلية، إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية، دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين.

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وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، والمعارك القانونية حول التسربات النفطية شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا، إلى بيع أصولها البرية وفي المياه الضحلة، للتركيز على عمليات المياه العميقة.