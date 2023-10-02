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مصر.. 38 إصابة في حريق ضخم بمديرية أمن الإسماعيلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 09:25 صباحا
مصر.. 38 إصابة في حريق ضخم بمديرية أمن الإسماعيلية
مديرية أمن الإسماعيلية والنيران تلتهمها. (الإنترنت)
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أصيب 38 شخصا على الأقل جراء حريق هائل اندلع الاثنين في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية المصرية، على بعد نحو 135 كيلومتراً شمال شرق القاهرة، ووُضعت كل المستشفيات في حال تأهب لاستقبال ضحايا محتملين، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية المصرية.

واندلع الحريق الذي لم تُعرف أسبابه بعد في مقر مديرية الأمن قبيل الفجر. وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وقد أتت على أغلب أركان المبني، فيما تحاول الحماية المدنية السيطرة على ألسنة اللهب..

وصباح الإثنين، كانت فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد نيران مندلعة في بعض المواقع في المبنى الذي باتت واجهته سوداء اللون بالكامل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، في بيان عبر «فيس بوك»، إن الحريق أدى إلى إصابة 38 شخصا، تلقى 12 منهم إسعافات في المكان، بينما نُقل 26 إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية غالبيتهم العظمى (24 شخصا) كانوا يعانون من حالات «اختناق».

رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات
وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، مؤكدا رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية.

وأرسلت وزارة الصحة 50 سيارة إسعاف الى مكان الحريق، بينما توجهت الى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان.

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الحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي تقطنها 105 ملايين نسمة، ففي أغسطس 2022، أدى حريق عرضي إلى مقتل 41 مصليا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة.

وفي مارس 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة.

وفي عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين إلى مقتل أربعة عشر شخصا.

مديرية أمن الإسماعيلية والنيران تلتهمها. (الإنترنت)
مديرية أمن الإسماعيلية والنيران تلتهمها. (الإنترنت)
مديرية أمن الإسماعيلية والنيران تلتهمها. (الإنترنت)
مديرية أمن الإسماعيلية والنيران تلتهمها. (الإنترنت)
مديرية أمن الإسماعيلية قبل الحريق. (الإنترنت)
مديرية أمن الإسماعيلية قبل الحريق. (الإنترنت)
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