مقتل 56 شخصًا في حريق بمبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 56 شخصًا في حريق اندلع في مبنى سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي، وفق ما أفادت الشرطة الأربعاء.

وأفادت شرطة هانوي في بيان «مقتل 56 شخصًا وجرح 37 آخرين»، مشيرة إلى «عدم التعرف على هويات 39 من الضحايا»، الذين سقطوا نتيجة الحريق الذي شبّ قبيل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (17:00 ت غ) ويعد الأكثر حصدًا للأرواح خلال عقدين. وأفاد موقع جريدة «فيتتايمز» الحكومية أن ثلاثة أطفال بين القتلى، بحسب «فرانس برس».

وقالت شرطة هانوي إنه تم توقيف مالك المبنى السكني للاشتباه في مخالفته قواعد الحماية المدنية من الحرائق. وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام فيتنامية نيرانًا تلتهم جزءًا كبيرًا من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحيّ سكني في العاصمة هانوي.

ألسنة النار والدخان تتصاعد من الشرفات المغلقة

كما أظهرت صور ، ألسنة النار والدخان تتصاعد من الشرفات المغلقة بقضبان حديدية. وقالت هوا التي تقطن في الحيّ «لا يمكننا مساعدتهم كثيرًا. ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا».

وصباح الأربعاء جرى إخماد الحريق، ولكن رجال الإنقاذ ما زالوا يحاولون الوصول إلى المجمع السكني الذي يقطنه نحو 150 شخصًا وليس له سوى مخرج واحد. كذلك لا توجد سلالم للطوارئ. وقالت هونغ وهي شاهدة عيان لفرانس برس إنها رأت صبيًا صغيرًا يُلقى من طابق مرتفع في محاولة لإنقاذه من الحريق.

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وتابعت «لقد كنت على وشك النوم حين شممت رائحة شيء ما.. فخرجت ورأيت الحريق». وأفاد جيران في مبنى مجاور عن استخدام عدة أشخاص لسطح مبناهم للفرار من الحريق. وقالت داو تو نغا، إحدى سكان المبنى المجاور «لقد ساعد استخدام سطح منزل عائلتي ما بين 14 إلى 15 شخصًا على الفرار».

فتح تحقيق في ملابسات الواقعة

من جهته وجّه رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه الذي زار موقع الحادث الأربعاء، بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

شهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عددًا من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكًا حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد، والعام الماضي أدّى حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه (جنوب) إلى مقتل 32 شخصًا.

وحصلت حادثة مشابهة في حانة للكاريوكي في 2016 قتل فيها 13 شخصًا في العاصمة هانوي، ما دفع السلطات حينها إلى التحقيق في عمل الحانات الليلية التي يُشتبه في أنها لا تطبّق القواعد الأساسية للسلامة.