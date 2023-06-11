قتلى ومصابون في إطلاق نار على مركزين للشرطة بفيتنام

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الشرطة في فيتنام، الأحد، أن عدداً من أفرادها بالإضافة إلى مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في حادثي إطلاق نار في ساعة مبكرة من الصباح في مركزين للشرطة بمنطقة المرتفعات الوسطى في البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام، في بيان، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركزين للشرطة في مقاطعة داك لاك دون أن تذكر عدد الضحايا، وفق وكالة «رويترز».

تفجير مركز للشرطة في 2020

وقالت الوزارة، في بيان منفصل، إن الشرطة اعتقلت 6 أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الهجومين.

وفي عام 2020، قضت محكمة فيتنامية بسجن 20 شخصاً لمدد تتراوح من عامين إلى 24 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب بعد إدانتهم بالتورط في تفجير مركز للشرطة.