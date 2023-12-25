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113 قتيلًا في هجمات بوسط نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 07:33 مساء
113 قتيلًا في هجمات بوسط نيجيريا
قوات تابعة للجيش النيجيري. (الإنترنت)
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قتل ما لا يقل عن 113 شخصا في هجمات شنتها جماعات مسلحة السبت والأحد في بلدات عدة في ولاية بلاتو في وسط نيجيريا بحسب ما أعلنت الحكومة المحلية.

وقال رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو مانداي كاسا «عثر على ما لا يقل عن 113 جثة فيما كانت الاشتباكات التي انطلقت السبت متواصلة حتى صباح الإثنين». وكانت حصيلة سابقة أعلنها الجيش السبت أشارت إلى مقتل 16 شخصا، وفق «فرانس برس».

وأوضح القائم بأعمال نائب مدير علاقات الجيش بالفرقة الأولى بالجيش النيجيري موسى يحيى في بيان اليوم الإثنين أن القوات «قتلت المسلحين استمرارا للعمليات التي تقوم بها الفرقة الأولى من الجيش النيجيري لتخليص المنطقة من مسؤولية المتطرفين العنيفين والمتمردين والعناصر الإجرامية».

هجمات منسقة في ولايتي كادونا والنيجر
وأضاف أن القوات ذات الجاهزية العالية نفذت هجمات منسقة في ولايتي كادونا والنيجر وتم تطهير عدة مخابئ للمتمردين والمتطرفين العنيفين، مما أدى إلى «تحييد العديد منهم واستعادة كبيرة للمختطفين».

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وقال يحيى إن القوات عثرت على أسلحة نارية ودراجة نارية واحدة بعدما توجهت إلى معسكر زعيم المتمردين علي كشالا الذي تمت تصفيته، حيث فر جنوده عند اقتراب القوات، مشيرا إلى أن تفتيش المعسكر أدى إلى إنقاذ 13 من ضحايا المختطفين، جميعهم من الذكور الذين كشفوا عن تعرضهم للاختطاف في النيجر في 13 أكتوبر الماضي.

 25 مليون شخص في نيجيريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون شخص في نيجيريا قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي هذا العام، بزيادة قدرها 47%، على خلفية استمرار انعدام الأمن والنزاعات المسلحة، والارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يتعرض ما يقدر بنحو مليوني طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء ولايات شمال وشرق نيجيريا إلى سوء التغذية الحاد في عام 2023 الجاري.

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