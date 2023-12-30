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«يوروستار» تعلن إلغاء كل رحلات قطاراتها بسبب فيضان نهر التايمز في لندن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 05:29 مساء
«يوروستار» تعلن إلغاء كل رحلات قطاراتها بسبب فيضان نهر التايمز في لندن
تكدس السكان في محطة قطار يوروستار. (الإنترنت)
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أعلنت شركة «يوروستار» عبر موقعها الإلكتروني عن إلغاء كلّ رحلات قطاراتها من وإلى لندن السبت بسبب فيضان على أحد الخطوط.

وأوضحت الشركة «بسبب فيضان في نفق على الخطّ الفائق السرعة بالقرب من لندن، اضطررنا لإلغاء كلّ رحلات القطارات على الخطّ من لندن وإليها يوم السبت 30 ديسمبر»، بحسب «فرانس برس».

الفيضانات في أحد أنفاق نهر التايمز
وقالت الشركة، إنه تم إلغاء خدمات يوروستار من وإلى لندن، وهناك تأخيرات شديدة في الخدمات بسبب مشاكل البنية التحتية الناجمة عن الفيضانات في أحد أنفاق نهر التايمز الواقعة بين سانت بانكراس إنترناشونال وإيبسفليت.

وأفاد مشغّل القطارات البريطاني «ساوث إيسترن ريلواي» من جهته بأن هذه الاضطرابات قد تستمرّ «حتّى أواخر النهار». وأوضحت الشركة أن «فيضانات حدثت في نفقين لسكك الحديد بالقرب من محطة إبسفليت الدولية. وقد أدّى ذلك إلى إغلاق النفقين».

وكتبت على حسابها في «إكس»: «نعكف على حلّ (مشكلة) الفيضانات» في النفقين». وأشارت إلى أنه يتعذر تسيير القطارات بين محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات «يوروستار» في لندن ومحطة إبسفليت الدولية.

إلغاء الرحلات يعد الضربة الثانية لشركة يوروستار 
ومن المرتقب أن «تستمّر الاضطرابات طوال النهار»، بحسب «ساوث إيسترن ريلواي». ولا تؤثّر هذه الفيضانات على حركة قطارات «يوروستار» فحسب بل على كلّ تلك التي تربط بين لندن وجنوب شرق إنجلترا حيث يتوقّع هطول أمطار غزيرة.

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وأظهرت الصور طوابير الركاب عند بوابات المغادرة بمحطة يوروستار في محطة قطار غار دو نورد، نتيجة إلغاء أكثر من عشرة قطارات تربط بريطانيا بالبر الرئيسي الأوروبي في باريس، فرنسا.

وحتى الآن علقت الشركة نحو 14 رحلة بين لندن وباريس أو أمستردام أو بروكسل، وتعد بمثابة الضربة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم عطلات هذا العام، وفي 21 ديسمبر أحبط إضراب فرنسي مفاجئ خطط سفر الآلاف في عيد الميلاد، ولم يتضح على الفور متى ستتمكن حركة السكك الحديدية من الاستئناف.

 

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