سبعة قتلى و11 مفقودا جراء فيضانات في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث فرق الإنقاذ في جنوب أفريقيا الثلاثاء عن 11 مفقودًا في فيضانات أسفرت عن سقوط سبعة قتلى في بلدة ليديسميث في شرق البلاد، كما ذكرت السلطات المحلية.

وهطلت أمطار غزيرة مساء الأحد على هذه البلدة الواقعة في مقاطعة كوازولو ناتال حيث جرفت المياه مركبات وعلق عدد من السكان في منازلهم. وقالت السلطات المحلية إنه جرى التأكد من مقتل ستة أشخاص وفقدان 10 آخرين، بحسب «فرانس برس».

وإلى الجنوب، جرف نهر فائض في مانديني ثلاثة أشخاص، وقالت منظمة الإنقاذ «آي بي إس إس» إنه جرى التأكد من وفاة طفل يبلغ ثماني سنوات وفقدان رجل. وأعاقت العواصف المطيرة عمليات البحث عن الجثث في ليديسميث، على بعد 230 كيلومترًا شمال غرب ديربان، حيث ضرب السيل في وقت متأخر الأحد.

العثور على جثث ثلاثة قتلى في حافلة صغيرة

وقالت تيريزا فان دن بيرغ، وهي قائدة فريق في «آي بي إس إس»، إن السيل «في أماكن بلغ ارتفاعه 10 أمتار» وضرب موقفا للسيارات والمنازل المنقولة على عربات.

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وعثر على جثث ثلاثة قتلى في حافلة صغيرة كانت تقل تسعة أشخاص بينما ما زال ستة من الركاب مفقودين. وعثر على شخص متوفى في منزل دمرته المياه، وكان هناك شخصان آخران في الداخل ولم يجر تحديد مكانهما بعد.

وقضى شخصان على الأقل في سيارتهما التي جرفتها الفيضانات. ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال الثلاثاء. ولقي أكثر من 450 شخصًا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد أن ضربت عاصفة شديدة ديربان، المدينة الرئيسية في المقاطعة، في أبريل 2022.