6 قتلى و10 مفقودين في فيضانات بجنوب إفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث فرق الإنقاذ في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن عشرة أشخاص فقدوا في فيضانات أسفرت عن سقوط ستة قتلى في بلدة ليديسميث شرق البلاد، على ما ذكرت السلطات المحلية.

وهطلت أمطار غزيرة مساء الأحد، على هذه البلدة الواقعة في مقاطعة كوازولو ناتال، حيث جرفت المياه مركبات وعلق عدد من السكان في منازلهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول في سلطات المقاطعة للوكالة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن هويته «حتى الآن لدينا ستة قتلى مؤكدين وما زال 10 أشخاص في عداد المفقودين»، مضيفا أن البحث استؤنف الثلاثاء.

توقعات بمزيد من الأمطار

وعثر على جثث ثلاثة قتلى في حافلة صغيرة كانت تقل تسعة أشخاص، بينما ما زال ستة من الركاب مفقودين.

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وأكد المسؤول أنه عثر على شخص متوفى في منزل دمرته المياه،

وكان هناك شخصان آخران في الداخل ولم يحدد مكانهما بعد. كما عثر على جثتي شخصين في سيارتهما التي جرفتها الفيضانات.

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال الثلاثاء.



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