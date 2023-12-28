النمسا: انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن الأوروبية في مارس 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الحكومة الرومانية الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع النمسا يفيد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن الأوروبية لحرية السفر جوا وبحرا بحلول مارس 2024.

وذكرت وزارة الداخلية الرومانية في بيان نقلت عنه «فرانس 24»، أنه جرى التوصل إلى اتفاق سياسي بين الدول الثلاث بشأن توسيع المنطقة، لتشمل الحدود الجوية والبحرية لرومانيا وبلغاريا اعتبارا من مارس 2024.

وكتب رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشولاكو على فيس بوك: «بعد 13 عاما، تنضم رومانيا أخيرا إلى شنغن. توصلنا إلى اتفاق سياسي حول هذا الأمر، لكن تم إرجاء مسألة فتح الحدود البرية للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي إلى حين إجراء مناقشات أكثر العام المقبل».

ورفض طلب رومانيا وبلغاريا لدخول منطقة شنغن نهاية العام 2022، بسبب اعتراض النمسا التي تشكو من اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي.

النمسا طرحت «اير شنغن»

وعادت النمسا وطرحت بداية ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم «اير شنغن»، إذ أبدت استعداها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.

وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة شنغن التي تغطي مساحة 4.312.099 كيلومتر مربع.

وأُبرمت اتفاقية شنغن التاريخية العام 1985، وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد، هي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة شنغن، التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها، ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.