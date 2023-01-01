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كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 08:44 مساء
كرواتيا تنضم رسميا لمنطقة شنغن وتعتمد اليورو عملة رسمية
علما الاتحاد الأوروبي وكرواتيا. (الإنترنت)
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اعتمدت كرواتيا، الأحد، اليورو وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية وهما محطتان رئيسيتان للبلاد منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي منذ حوالي عقد من الزمان.

في منتصف الليل، ودعت دولة البلقان عملتها كونا وأصبحت العضو العشرين في منطقة اليورو. وهي الآن الدولة رقم 27 في منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، وهي الأكبر في العالم والتي تمكن أكثر من 400 مليون شخص من التنقل بحرية حول أعضائها، بحسب «يورو نيوز».

وكتبت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين على تويتر عند وصولها إلى كرواتيا للاحتفال بهذه المناسبة: «إنه موسم البدايات الجديدة. ولا يوجد مكان في أوروبا حيث يكون هذا أكثر صحة مما هو عليه هنا في كرواتيا».

ترحيبها حار لمواطني كرواتيا في المنطقة الحدودية
والتقت برئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش والرئيس السلوفيني ناتاسا بيرك موسار عند معبر حدودي مع سلوفينيا العضو في الاتحاد الأوروبي، ثم توجهت بعد ذلك إلى زغرب. وأعربت أورسولا فون دير لاين عن ترحيبها الحار لمواطني كرواتيا في المنطقة الحدودية، مشيرة إلى أن ضوابط الحدود بين كرواتيا وبقية منطقة شنغن ستصبح الآن جزءا من الماضي.

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ويقول الخبراء إن اعتماد اليورو سيساعد في حماية الاقتصاد الكرواتي في وقت يرتفع فيه التضخم في جميع أنحاء العالم بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

في حين أنهم يرحبون بنهاية ضوابط الحدود، يخشى البعض أن يؤدي الانتقال إلى اليورو إلى زيادة تكلفة المعيشة حيث تقوم الشركات بتجميع الأسعار عند تحويلها. وتقول إيفانا تونسيتش، وهي معلمة من زغرب، «سيكون الأمر صعبًا. الأسعار المرتفعة بالفعل سترتفع أكثر من ذلك».

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