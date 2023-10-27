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3 دول أوروبية تستحوذ على طلبات الليبيين لتأشيرة «شنغن»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 09:43 صباحا
3 دول أوروبية تستحوذ على طلبات الليبيين لتأشيرة «شنغن»
تأشيرة «شنغن»، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت ليبيا أضعف معدل طلبات تأشيرة «شنغن» إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2022، حسب آخر تقرير للموقع المتخصص «شنغن فيزا».

وكشفت بيانات إحصاءات شنغن مساء الخميس، أن مجموع طلبات الليبيين تقدر بـ16543 مقابل قبول 11479 ملفا ورفض 4327 طلبا.

وسُجلت أكثر الطلبات لدى مقر وكالة التأشيرات الإيطالي في طرابلس إذ تقدم 8222 ليبيا للحصول على تأشيرة، وبنغازي بـ1453، فيما تلقت سفارة مالطا في طرابلس 5793 طلبا، واليونان 1075 طلبا.

ارتفاع طلبات الحصول على تأشيرة إيطاليا
وارتفعت طلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى إيطاليا من ليبيا بنسبة 11% في الفترة من 1 يناير إلى 26 أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسب السفارة الإيطالية بليبيا.

رفض أكثر من ربع طلبات الليبيين لتأشيرة «شنغن» خلال 2022
شاهد في «اقتصاد بلس»: الليبيون الأكثر حصولا على تأشيرة «شنغن» في المنطقة
زيادة 11% في طلبات الليبيين على التأشيرة الإيطالية

وجاء الإعلان بعد أن أجرى السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبيريني، الخميس، زيارة إلى مقر وكالة تأشيرات «ألمافيفا» في طرابلس «للتحقق ومراقبة الإجراءات». وذكرت السفارة الإيطالية أن هذه الزيادة البالغة 11% تأتي أيضا «فيما يتعلق باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وإيطاليا» اعتبارا من نهاية سبتمبر.

وتكشف بيانات إحصاءات شنغن أنه بين أعوام 2017 و2022، قدم المواطنون الصينيون 2.3 مليون طلب تأشيرة، وقدمت غالبية هذه الطلبات قبل تفشي وباء «كورونا» لكن معدلها ارتفع تدريجيا في العام 2022. ومنذ العام 2017 تقدّم أكثر من مليوني جزائري بطلب تأشيرة فرنسية؛ وذلك لإتقانهم اللغة حيث يستطيع ثلث السكان التحدث بها، حسب «شنغن فيزا».

وبينما كان الصينيون هم الجنسية الرائدة في تقديم الطلبات في الأعوام 2017 و2018 و2019، انتزع الجزائريون هذا المركز في السنوات الثلاث التالية، في حين لوحظ أيضا الاهتمام بالتأشيرات الفرنسية بين الأتراك والسعوديين واللبنانيين وساحل العاج والبريطانيين.

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