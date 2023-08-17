شاهد في «اقتصاد بلس»: الليبيون الأكثر حصولا على تأشيرة «شنغن» في المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على أرقام طلبات الليبيين للحصول على تأشيرة «شنغن» خلال عام 2022؛ حيث جاءوا في المرتبة الأولى من بين دول المنطقة بنسبة 74% من إجمالي المتقدمين الليبيين، في حين جرى رفض 26.2%.

وذكر موقع «فيزا إنفو» المتخصص في إحصاءات «شنغن»، أن الليبيين قدموا ما مجموعه 16 ألفًا و543 طلب تأشيرة إلى قنصليات دول شنغن خلال العام الماضي، رفض منها 4327 طلبًا.

ورغم عدم الاستقرار الذي تعيشه ليبيا خلال الأعوام الماضية، إلا أن نسبة رفض منح التأشيرات الأوروبية الموحدة كان أقل من دول مجاورة، فبالنسبة للجزائر رفضت طلبات الحصول على تأشيرة بمعدل 45.8%، وسجلت تونس معدلًا مرتفعًا بنسبة 29.1% بإجمالي 48 ألفًا و909، كما رُفض 39 ألفًا و189 طلبًا في نيجيريا، و33 ألفًا و679 طلبًا في إيران، و31 ألفًا و271 طلبًا في مصر.

وتطرق البرنامج إلى ملف آخر يتعلق بالمناطق التي شهدت أكبر قدر من الإعمار والتنمية خلال الفترة الماضية، داعيًا الجمهور إلى الإدلاء برأيهم حول هذا الملف.

وأشار البرنامج أيضًا إلى إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، خطة تطوير منفذ السلوم البري، لتسهيل حركة التجارة مع ليبيا، من خلال إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم على مساحة 250 – 300 فدان.

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