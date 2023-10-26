زيادة 11% في طلبات الليبيين على التأشيرة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة إيطاليا لدى ليبيا ارتفاع طلبات الليبيين على التأشيرة بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي.

وربطت السفارة تلك الزيادة بإعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين إيطاليا وليبيا، حسب تغريدة على حساب السفارة الرسمي بموقع «إكس» اليوم الخميس

وفي 30 سبتمبر الماضي، انطلقت أول رحلة من طرابلس إلى العاصمة الإيطالية روما، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات، وجاء ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من تسيير الخطوط الإيطالية «ITA» رحلة تجريبية من روما إلى طرابلس، على متنها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن عودة الرحلات المباشرة مع إيطاليا ضمن جهود مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.

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وأشارت السفارة الإيطالية، في تغريدتها اليوم، إلى أن السفير جيانلوكا ألبيريني سيزور مقر وكالة منح التأشيرات الإيطالية «مافيفا» في طرابلس لمتابعة العمل والتحقق من الإجراءات المتبعة فيها.