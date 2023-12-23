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فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات بشبهة «الإتجار بالبشر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 05:57 مساء
فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات بشبهة «الإتجار بالبشر»
طائرة "ايرباص ايه340" التي احتجزتها السلطات الفرنسية متوقفة في مطار فاتري (شرق فرنسا) في 23 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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ما زال أكثر من 300 مواطن هندي عالقين اليوم السبت في مطار بشرق فرنسا، حيث احتجزت السلطات قبل يومين بشبهة «الإتجار بالبشر» طائرة كانت تقلّهم آتية من الإمارات ومتّجهة إلى نيكاراغوا.

ومن بين الركاب البالغ عددهم 303 أشخاص «13 قاصرا من دون ذويهم وقاصرون آخرون بصحبة أهاليهم» بحسب أرقام قدّمتها خدمة الإسعاف لم تؤكَّد بعد من مصدر رسمي. وتتراوح أعمار القصّر بين «رضيع في شهره الحادي والعشرين ومراهق في عامه السابع عشر» وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد حطّت الطائرة التي تنقلهم وهي من نوع «إيرباص إيه 340» وتابعة لشركة الطيران الرومانية «ليجند إيرلاينز» بعد ظهر الخميس في مطار فاتري الصغير (شرق) المستخدم خصوصا من شركات الطيران المنخفضة التكلفة. وهي كانت في طريقها من دبي إلى عاصمة نيكاراغوا.

«بلاغ مجهول»
وأوضحت النيابة العامة أمس الجمعة أن الطائرة كانت تنوى التوقّف في المطار لفترة قصيرة لأسباب تقنية لكن السلطات الفرنسية تحتجزها منذ ظهر الخميس إثر تلقي «بلاغ مجهول» مفاده أنها «تنقل ركابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر».

واستُبقي الركاب الذين أنزلوا من الطائرة في باحة الاستقبال في المطار. وهم فيه منذ مساء الخميس الماضي بعد تحويل الموقع إلى منطقة انتظار للأجانب بموجب مرسوم رسمي. ووُضع اثنان منهم في السجن على ذمّة التحقيق مساء الجمعة.

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ويهدف التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية المختصّة في مكافحة الجريمة المنظمة إلى التأكد مما إذا هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، بحسب النيابة العامة.

وقالت ليليانا باكايوكو محامية شركة الطيران إن الطاقم العامل في هذه الرحلة والمؤّلف من 15 شخصا للسفر من دبي إلى فاتري ومن قرابة 15 آخرين من فاتري إلى ماناغوا خضعوا للاستجواب وسمح لهم بالعودة إلى الديار إذا ما رغبوا في ذلك.

وأوضحت باكايوكو أن «ليجند ايرلاينز» لم تسيّر سوى بضع رحلات على هذا الخطّ للزبون عينه غير الأوروبي، موضّحة أن الشركة تعتزم أن تكون طرفا مدنيا إذا ما أطلقت النيابة العامة ملاحقات أو أن ترفع دعوى بنفسها في حال حصل غير ذلك.

وأفاد مصدر مطلع على مجريات هذه القضية بأن الطائرة توقّفت في مطار فاتري على بعد 150 كيلومترا من شرق باريس لتزويدها بالوقود. ويُرّجح بحسب المصدر عينه أن يكون الركاب الهنود، وهم في أغلب الظنّ كانوا يعملون في الإمارات العربية المتحدة، قد أرادوا التوجّه إلى أميركا الوسطى في محاولة لدخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.

البقاء مدة 4 أيام
ويخوّل القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجّه إلى البلد المقصود لمدّة أربعة أيام على أقصى تقدير.

وأفادت السفارة الهندية في فرنسا الجمعة عبر حسابها في «إكس» بأن طاقم السفارة تمكّن من التواصل مع المعنيين، مضيفة «نحن ندرس الوضع ونسهر على راحة الركاب». ولا تزال الطائرة البيضاء التي لا تحمل اسم أيّ شركة متوقّفة في مدرج مطار فاتري.

وبحسب موقع «فلايترادار» المتخصّص في هذا الشأن، تمتلك «ليجند إيرلاينز» أسطولا صغيرا من أربع طائرات، من بينها اثنتان من طراز «إيه 340-313».

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