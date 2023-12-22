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توقيف خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 10:42 مساء
توقيف خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب
شرطي فرنسي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت النيابة العامة الفرنسية لشؤون مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، أن أجهزة الاستخبارات أوقفت خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار تحقيق مفتوح في تشكيل منظمة إجرامية إرهابية.

وأكد مصدر قريب من الملف في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن الموقوفين أودعوا الحبس الاحتياطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتّصلة بهم. وجرت التوقيفات في إقليم مورت وموزيل.

حوادث إرهاب في باريس
وتكرر في فرنسا التهديدات الإرهابية، ففي أواخر أكتوبر الماضي ففتحت الشرطة الفرنسية النار على امرأة كانت تطلق «تهديدات» في محطة للقطار في باريس ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتمكن  عناصر الشرطة من «عزل» المشتبه بها في محطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ورغم ذلك «قاموا باستخدام سلاحهم».

 

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