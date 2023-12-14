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بابا الفاتيكان: العالم لا يحتاج لتقنيات تعزِّز جنون الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 11:00 مساء
بابا الفاتيكان: العالم لا يحتاج لتقنيات تعزِّز جنون الحرب
بابا الفاتيكان فرنسيس. (الإنترنت)
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شدد بابا الفاتيكان على أن العالم لا يحتاج إلى «تقنيات تعزِّز جنون الحرب» داعيا إلى استخدام الذكاء الصناعي بشكل إيجابي لتعزيز «التنمية البشرية المتكاملة» على ما جاء في رسالته اليوم الخميس «الذّكاء الصناعيّ والسّلام» وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأعرب البابا فرنسيس في رسالته التي صدرت لمناسبة اليوم العالمي الـ57 للسّلام عن الاقتناع بأنه «باختصار، لا يحتاج العالم حقًا إلى تقنيات جديدة تساهم في التطوير غير العادل لسوق الأسلحة وتجارتها، وتعزِّز جنون الحرب».

استخدام الذكاء الصناعي
وكتب يقول إنه «من منظور أكثر إيجابية، إذا جرى استخدام الذكاء الصناعي لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة، فسيتمكّن من أن يدخل ابتكارات مهمة في الزراعة والتعليم والثقافة، وتحسين مستوى معيشة أمم وشعوب بأكملها، ونمو الأخوة الإنسانية والصداقة الاجتماعية».

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وبحسب «آكي» فإن البابا فرنسيس يرى أنه «بهذه الطريقة، لن يتعرض الذكاء وحده لخطر أن يصبح أكثر صناعيًّا، بل قلب الإنسان نفسه»، لافتا إلى أنه «لا ينبغي استخدام التطبيقات التقنية الأكثر تقدما من أجل تسهيل حل عنيف للصراعات، بل لتمهيد دروب السلام».

بابا الفاتيكان يتحدث عن أخلاقيات الخوارزميات
وقال البابا «في النهاية، ستشكّل الطريقة التي نستخدم فيها الذكاء الاجتماعي من أجل إدماج الأخيرين، أي الإخوة والأخوات الأشدَّ ضعفًا والمعوزين، المقياس الكاشف لإنسانيتنا»، مبينًا أن «النظرة الإنسانية والرغبة في مستقبل أفضل لعالمنا تؤديان إلى الحاجة إلى حوار متعدد التخصصات يهدف إلى تطوير أخلاقي للخوارزميات – أخلاقيات الخوارزميات – توجه فيه القيم مسارات التقنيات الجديدة».

وخلص بابا الفاتيكان إلى أنه «يجب أن تؤخذ القضايا الأخلاقية في عين الاعتبار أيضًا منذ بداية البحث، وكذلك في مراحل الاختبار والتصميم والتصنيع والتوزيع والتسويق»، معتبرا أن «هذا هو النهج الأخلاقي للتصميم، والذي تلعب فيه المؤسسات التربويّة وصناع القرار دورًا أساسيًا».

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