  • Alwasat News
Atwasat

اختيار مفاجئ من بابا الفاتيكان للاعبه المفضل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 06:48 مساء
اختيار مفاجئ من بابا الفاتيكان للاعبه المفضل
بابا الفاتيكان خلال لقاء سابق له مع مارادونا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

فاجأ بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الجميع عندما أجاب عن سؤال يتعلق بلاعبه المفضل بين الثنائي الأرجنتيني الأسطوري، دييغو مارادونا، وليونيل ميسي.

بابا الفاتيكان يثني على ميسي ومارادونا
وأجرى البابا فرانسيس مقابلة مع قناة «راي» الإيطالية، اعترف فيها بعظمة مواطنيه ميسي ومارادونا، لكن المثير للدهشة أنه اختار لاعبا آخر ليكون المفضل له تاريخيا.

وقال بابا الفاتيكان: «مارادونا لاعب عظيم، لكنه فشل كرجل، لقد انزلق المسكين في ملعب أولئك الذين أثنوا عليه ولم يساعدوه، لقد جاء لزيارتي هنا في الفاتيكان خلال سنتي الأولى، وبعد ذلك جاءت نهاية المسكين، إنه أمر غريب أن تكون نهاية العديد من الرياضيين سيئة».

وأضاف: «ميسي رجل صريح ونبيل، لكن بالنسبة لي، فإن بيليه هو الأفضل لأنه رجل ذو قلب كبير.. لقد تحدثت معه، والتقيت به مرة على متن طائرة عندما كنت في بوينس آيرس وتحدثنا سويا».

واختتم البابا فرانسيس تصريحه قائلا: «بيليه رجل عظيم إنسانيا، صحيح أن الثلاثة لاعبين عظماء، كل واحد في تخصصه، ميسي جيد في الوقت الحالي، وبيليه كان جيدا جدا».

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
لاعب نابولي السابق أليماو: من المؤسف ألاّ يكون مارادونا معنا

الأمر الغريب في تصريحات البابا فرانسيس وهو أرجنتيني الجنسية، هو تفضيله لأسطورة البرازيل على الثنائي المنتمي لبلده الأصلي، في ظل التنافس الكبير للبلدين كرويا.

ومن المعروف أن البابا فرانسيس يشجع نادي سان لورينزو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي

مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سباق «الحذاء الذهبي» في أوروبا يشتعل مبكرا.. ومنافسون جدد لكين وهالاند
سباق «الحذاء الذهبي» في أوروبا يشتعل مبكرا.. ومنافسون جدد لكين ...
أنور الغازي يتحدى ماينتس ويرفض الاعتذار عن موقفه تجاه الحرب على غزة
أنور الغازي يتحدى ماينتس ويرفض الاعتذار عن موقفه تجاه الحرب على ...
الأهلي يودع الدوري الأفريقي.. وصن داونز يواجه الوداد المغربي في النهائي
الأهلي يودع الدوري الأفريقي.. وصن داونز يواجه الوداد المغربي في ...
صراع ثلاثي على صدارة الدوري الإسباني
صراع ثلاثي على صدارة الدوري الإسباني
بروسيا دورتموند يصطدم ببايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني
بروسيا دورتموند يصطدم ببايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في صدارة المشهد
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في ......
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي ......
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم لكرة القدم المصغرة
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم ......
المزيد
اختيار مفاجئ من بابا الفاتيكان للاعبه المفضل
اختيار مفاجئ من بابا الفاتيكان للاعبه المفضل...
تن هاغ يطالب بالتماسك بعد خروج مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية
تن هاغ يطالب بالتماسك بعد خروج مانشستر يونايتد من كأس ......
رودريغو يجدد عقده مع ريال مدريد
رودريغو يجدد عقده مع ريال مدريد...
بروسيا دورتموند يصطدم ببايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني
بروسيا دورتموند يصطدم ببايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني...
صراع ثلاثي على صدارة الدوري الإسباني
صراع ثلاثي على صدارة الدوري الإسباني...
المزيد