اختيار مفاجئ من بابا الفاتيكان للاعبه المفضل

القاهرة - بوابة الوسط

فاجأ بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الجميع عندما أجاب عن سؤال يتعلق بلاعبه المفضل بين الثنائي الأرجنتيني الأسطوري، دييغو مارادونا، وليونيل ميسي.

بابا الفاتيكان يثني على ميسي ومارادونا

وأجرى البابا فرانسيس مقابلة مع قناة «راي» الإيطالية، اعترف فيها بعظمة مواطنيه ميسي ومارادونا، لكن المثير للدهشة أنه اختار لاعبا آخر ليكون المفضل له تاريخيا.

وقال بابا الفاتيكان: «مارادونا لاعب عظيم، لكنه فشل كرجل، لقد انزلق المسكين في ملعب أولئك الذين أثنوا عليه ولم يساعدوه، لقد جاء لزيارتي هنا في الفاتيكان خلال سنتي الأولى، وبعد ذلك جاءت نهاية المسكين، إنه أمر غريب أن تكون نهاية العديد من الرياضيين سيئة».

وأضاف: «ميسي رجل صريح ونبيل، لكن بالنسبة لي، فإن بيليه هو الأفضل لأنه رجل ذو قلب كبير.. لقد تحدثت معه، والتقيت به مرة على متن طائرة عندما كنت في بوينس آيرس وتحدثنا سويا».

واختتم البابا فرانسيس تصريحه قائلا: «بيليه رجل عظيم إنسانيا، صحيح أن الثلاثة لاعبين عظماء، كل واحد في تخصصه، ميسي جيد في الوقت الحالي، وبيليه كان جيدا جدا».

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الأمر الغريب في تصريحات البابا فرانسيس وهو أرجنتيني الجنسية، هو تفضيله لأسطورة البرازيل على الثنائي المنتمي لبلده الأصلي، في ظل التنافس الكبير للبلدين كرويا.

ومن المعروف أن البابا فرانسيس يشجع نادي سان لورينزو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.