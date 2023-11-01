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أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 08:35 مساء
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
ميسي يستعرض الكرات الذهبية الثماني التي فاز بها طيلة مسيرته الكروية (حساب ميسي على إكس)
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وصف أسطورة منتخب ألمانيا لكرة القدم، لوثر ماتيوس، فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية بـ«المهزلة»، معتبرا أن مهاجم مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند هو الأحق بها.

هالاند الأحق بالكرة الذهبية
وأكد ماتيوس، الفائز بالجائزة نفسها العام 1990، أن هالاند كان الأحق بهذه الجائزة هذا العام، وكان يجب أن يكون الفائز بها، لأنه أدى بشكل أفضل من ميسي على مدى موسم 2023-2022 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس لشبكة «سكاي سبورتس» اليوم الأربعاء: «على مدى الموسم الماضي كان أداء هالاند أفضل من ميسي. ليس من المستحق أن يفوز ميسي بها. بالنسبة لي لا توجد طريقة لتجاهل ما حققه هالاند مع مانشستر سيتي. على الرغم من أنني من مشجعي ميسي، فإنني أعتقد أن هذه مهزلة».

وبحسب ماتيوس، فإن اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم يوضح أن بطولة كأس العالم أهم من أي شيء آخر في كرة القدم.

وختم النجم الألماني بقوله: «بالنسبة لي هالاند هو أفضل لاعب في الأشهر الـ12 الماضية، حيث فاز بألقاب كبرى مع مانشستر سيتي: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وحطم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في الدوري».

وتوج ميسي، أول من أمس الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما تفوق على هالاند الذي حل في مركز الوصافة، ثم جاء هداف الدوري الفرنسي وكأس العالم 2022 مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ثالثا.

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للمرة الثامنة بمسيرته.. ميسي أفضل لاعب في العالم 2023 

وجاء تتويج ميسي بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر، بينما ترشح هالاند للفوز بالجائزة المرموقة بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات، ليسهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا) الموسم الماضي.

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