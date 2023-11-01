برشلونة يستقر على الموعد المبدئي لتكريم ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

استقر مسؤولو نادي برشلونة الإسباني بشكل مبدئي على موعد إقامة المباراة الوداعية لنجم البرسا السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة لا يريد تأخير تكريم ميسي

وبحسب جريدة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة منفتح لفكرة إقامة وداعية ميسي يوم افتتاح ملعب «كامب نو» معقل «البلوغرانا» بشكله الجديد، وذلك بعد تصريحاته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

ومن المقرر أن يعود برشلونة للعب على كامب نو بسعة 60% من السعة الرسمية للمدرجات نوفمبر 2024، ويسعى «البرسا» لعدم تأخر إقامة المباراة الوداعية لميسي أكثر من ذلك، لاسيما أن الانتهاء من تجديد الملعب بشكل كامل سيكون عام 2026.

وسبق أن أكد ميسي رغبته في قول وداعًا لكرة القدم بشكل يليق بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في برشلونة التي استمرت نحو 16 عامًا، مشيرًا إلى أن الوداع الذي حدث أثناء رحيله عن «البرسا» قبل أكثر من موسمين لم يكن يستحقه.

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وأشارت جريدة «إل موندو ديبورتيفو» إلى أنه تم فتح مجال للاتصالات بين إدارة برشلونة وعائلة ميسي من أجل مناقشة إقامة وداعية كبيرة تليق به وتليق أيضًا بحدث افتتاح كامب نو.

يذكر أن ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، متفوقًا على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها خمس مرات بمسيرته الكروية.