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للمرة الثامنة بمسيرته.. ميسي أفضل لاعب في العالم 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 11:34 مساء
للمرة الثامنة بمسيرته.. ميسي أفضل لاعب في العالم 2023
الأرجنتيني ليونيل ميسي يتسلم بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام 2023، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (إكس)
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توِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام 2023، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، متفوقا على إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء ذلك خلال مراسم حفل الكرة الذهبية على مسرح «دو شاتليه» الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور نخبة من أبرز لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز بنسخة عالم العالم 2022 في قطر، بعد أن ترك بصمته في البطولة بتسجيله سبعة أهداف بينها ثنائية في المباراة النهائية ضد فرنسا، مع ثلاث تمريرات حاسمة وجائزة أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان.

وكان تتويجه بكأس العالم الأفضل في مسيرته، ربما يكون التتويج بهذه الجائزة الأخير لميسي الذي يلعب حاليا مع إنتر ميامي الأميركي في بطولة أقل تنافسية بكثير، وبالتالي سيفسح المجال أمام الشباب للمنافسة عليها خصوصا الفرنسي كيليان مبابي (24 عاما) والنروجي إرلينغ هالاند (23 عاما).

بونماتي أفضل لاعبة كرة قدم في العالم
كما توِّجت الإسبانية لاعبة نادي برشلونة آيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

وتُوِّج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائز جيرد مولر لأفضل مهاجم في العالم خلال 2023.

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