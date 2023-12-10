غوتيريس: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنه لن يتخلى عن دعوته إلى وقف إطلاق النار الإنساني في غزة، بعد أكثر من شهرين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في القطاع، والذي خلف أكثر من 17نحو ألف شهيد أغلبهم من النساء.

وأضاف غوتيريس، خلال كلمة في منتدى الدوحة، إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تعرضت للتقويض بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، في إشارة للفيتو الأميركي أمس الأول، على قرار في مجلس الأمن كان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وخلال جلسة مجلس الأمن، صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية. في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة، الداعمة إسرائيل، المشروع، واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.

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وفي حين زعمت نائب المندوبة الأميركية روبرت وود أن المشروع «منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض»، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن عملية «طوفان الأقصى» لا تبرر «العقاب الجماعي» للفلسطينيين، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة.