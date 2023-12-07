مجلس الشيوخ يعرقل إقرار مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل لخلاف حول ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن السيناتورات الجمهوريون رهنوا تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية، في خطوة تمثّل هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر كونغرس من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقّف عند حدود أوكرانيا إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.